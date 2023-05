Polonia-Italia: ministro Czarnek a “Nova”, obiettivo far cooperare nostre università e scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il ministro dell'Istruzione della Polonia, Przemyslaw Czarnek, è in visita a Roma "con l'obiettivo di rafforzare la cooperazione tra le università e scuole" dei due Paesi. Lo ha spiegato lo stesso ministro del governo di Varsavia in un'intervista ad "Agenzia Nova", evidenziando che tra le priorità del suo soggiorno nella capitale romana c'è anche "l'incontro con i giovani polacchi che vivono qui in Italia insieme ai loro genitori metà polacchi e metà italiani". "Per loro abbiamo un programma speciale, che favorisce il ritorno in Polonia, perché alcuni sono nati qui in Italia, ma vogliono studiare nel nostro Paese", ha detto Czarnek. La finalità del programma, ha sottolineato il ministro polacco, è quella di garantire, in particolare ai ricercatori di ritorno, "i soldi e uno stipendio per potersi mantenere in Polonia".