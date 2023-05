Polonia-Italia: ministro Czarnek a “Nova”, obiettivo far cooperare nostre università e scuole (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il soggiorno di Czarnek a Roma è iniziato con una visita all’Università La Sapienza, dove ha presentato l’offerta dell’Agenzia nazionale polacca per gli scambi accademici. “La cooperazione tra le università polacche e italiane deve essere incentrata sugli studi e sulla ricerca”, ha spiegato il ministro, sottolineando che in occasione della sua visita sono arrivati anche i rappresentanti di sette università della Polonia per tenere colloqui con omologhi accademici italiani. “Con La Sapienza, con cui vantiamo già una bella cooperazione a livello medico, abbiamo parlato anche della nostra Accademia Copernicus”, ha spiegato Czarnek. Come evidenziato dal ministro, l’accademia è una istituzione scientifica di corporazione internazionale, “composta per metà da scienziati polacchi e per metà da scienziati stranieri”. “In occasione dei 550 anni dalla morte di Niccolò Copernico, abbiamo creato questo progetto, che prevede la cooperazione tra professori di tutto il mondo, dall’Italia fino al Giappone e agli Stati Uniti”. (segue) (Res)