Polonia-Italia: ministro Czarnek a “Nova”, obiettivo far cooperare nostre università e scuole (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’obiettivo è sviluppare un progetto mondiale incentrato sulle aree di studio di Copernico, ossia medicina, teologia, filosofia, matematica e ovviamente astronomia”, ha sottolineato Czarnek, “precisando che questa deve essere la base della cooperazione”. Parlando dei valori che gli istituti accademici europei dovrebbero promuovere alle generazioni di studenti, il ministro polacco ha citato le parole di papa Giovanni Paolo II. “Alla fine del secolo scorso, il pontefice disse che l’Europa del terzo millennio o sarebbe stata cristiana o non sarebbe stata più la stessa. Quindi, se devo parlare di valori, dico che occorrono valori cristiani, senza i quali non può esistere l’Europa, almeno così come la conosciamo noi, quella in cui siamo nati e cresciuti”, ha affermato Czarnek. (Res)