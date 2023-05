Croazia: fonti stampa, ex rettore Facoltà teologia di Fiume confessa abusi su 13 minorenni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sacerdote ed ex rettore della Facoltà cattolica di teologia di Fiume (Rijeka), Milan Spehar, ha confessato di aver commesso abusi e molestie su 13 ragazzi di età compresa tra i 6 e i 13 anni. Lo riporta il settimanale croato "Nacional" che ha raccolto la sua confessione. "Nessuno è colpevole o complice dei miei crimini. Li ho commessi e sono terribilmente dispiaciuto per le vittime dei miei atti malvagi. Non ho altra scelta che chiedere dal profondo della mia anima che loro e i loro cari mi perdonino, se possono" ha dichiarato Spehar. Il sacerdote si è detto "oppresso" dal peso della coscienza e ha chiesto al Papa di sollevarlo dal titolo sacerdotale e di ridurlo allo stato laicale. Secondo la fonte, questo rappresenta un precedente nella Chiesa cattolica croata, poiché non si ricorda che un prete abbia mai confessato pubblicamente le proprie trasgressioni sessuali. Secondo lo stesso settimanale, l'arcivescovo della stessa Fiume, Mate Uzinic, sapeva da molto tempo degli abusi. Il Nacional ha portato inoltre testimonianze di altri teologi i quali affermano che la stessa cosa sta accadendo nelle diocesi di Zara e Spalato. (Seb)