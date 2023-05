Capaci: Sangiuliano, lavorare su giovani per infondere in loro il valore della legalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cultura “è fondamentale per sconfiggere le mafie. Bisogna lavorare sulle giovani generazioni per infondere in loro il valore civile e morale della legalità”. Lo ha dichiarato il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. "Non dobbiamo mai dimenticare la strage di Capaci e il sacrificio di Giovanni Falcone, di sua moglie e dei valorosi uomini della scorta”, ha proseguito. “Giovanni Falcone – ha concluso il ministro – è sempre nel mio cuore". (Rin)