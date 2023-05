Cultura: ambasciatrice Polonia, museo copernicano è simbolo e richiamo forte alla nostra patria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il museo copernicano di Roma è un simbolo e un richiamo forte alla nostra patria. Lo ha detto l’ambasciatrice di Polonia a Roma, Anna Maria Anders, dopo la visita del ministro dell’Istruzione polacco, Przemyslaw Czarnek, al museo astronomico e copernicano di Roma, accompagnato dalla ministra della Ricerca e dell’Università, Anna Maria Bernini. “E’ per me un motivo ulteriore di soddisfazione che la delegazione del museo sia stata presente a Torun all’inaugurazione delle celebrazioni dell’anno copernicano. Il museo, intitolato a Niccolò Copernico, è un simbolo e un richiamo forte alla nostra patria”, ha detto la diplomatica. Questo non soltanto per il legame con Copernico, ma anche perché Artur Wolinski “fu artefice della sua creazione”. “Sono molto felice che in questo luogo avvenga la consegna di medaglie agli amici italiani della Polonia. Come rappresentante del popolo polacco e sincera amica dell’Italia, ringrazio tutti voi, che siete stati e continuate a essere i depositari della nostra storia e della nostra cultura”, ha detto Anders. (Res)