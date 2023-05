Maltempo: Anbi Lazio, Consorzi bonifica Roma e Latina si mobilitano per emergenza in Emilia Romagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da ieri, nella tarda serata, uomini e mezzi del Consorzio di bonifica Litorale Nord di Roma hanno raggiunto Alfonsine, in provincia di Ravenna, per dare supporto nell'opera di drenaggio dell'acqua accumulata negli impianti, ed in particolare presso l'impianto idrovoro Tratturo e nel territorio di competenza del locale Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale. Questa mattina molto presto sono partiti altri mezzi, sia del Consorzio di Bonifica di Roma Litorale Nord di Roma, che del Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest di Latina. Anbi Lazio aveva comunicato la disponibilità delle strutture consortili laziali per supportare i colleghi dell'Emilia Romagna, delle province di Ravenna e Forlì-Cesena, colpiti dalla catastrofe climatica, ed ora si è potuti passare ai fatti dopo il confronto e le richieste pervenute tramite Anbi Emilia Romagna, Protezione Civile emiliana e tecnici dei Consorzi di Bonifica delle cittadine più colpite. (segue) (Com)