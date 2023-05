Maltempo: Anbi Lazio, Consorzi bonifica Roma e Latina si mobilitano per emergenza in Emilia Romagna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo i colloqui con Protezione Civile e Consorzi di Bonifica – ha spiegato il Presidente del Consorzio di Bonifica Litorale Nord, Niccolò Sacchetti – abbiamo individuato i mezzi più adatti alle richieste pervenute per dare supporto utile e mirato. Il legame con il territorio ravennate da parte del nostro Consorzio rappresenta la storia del nostro consorzio e più in generale del territorio di Ostia poiché circa 140 anni fa furono proprio gli scariolanti ravennati ad effettuare la prima bonifica nei territori di Ostia che ha permesso sviluppo ed attività agricole ed imprenditoriali unitamente ai primi insediamenti urbani". "La situazione di allagamento che sta colpendo l'Emilia Romagna ha richiesto un intervento tempestivo e coordinato – ha dichiarato il Presidente del Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest, Lino Conti - Abbiamo risposto prontamente all'appello di aiuto dei consorzi di bonifica emiliano romagnoli e abbiamo inviato le nostre pompe ed i nostri uomini per contribuire agli sforzi di soccorso in sinergia ed in ottica di sistema con Anbi Lazio". (segue) (Com)