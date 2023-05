Maltempo: Anbi Lazio, Consorzi bonifica Roma e Latina si mobilitano per emergenza in Emilia Romagna (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state inviate 2 pompe idrovore evarisco, 3 pompe centrifughe a cardano e mezzi quali camion unitamente al personale specializzato delle strutture consortili che si prodigheranno per le operazioni di drenaggio e rimozione delle acque stagnanti. "Come Anbi Lazio abbiamo seguito con attenzione ed apprensione quanto vissuto in queste tragiche ore in Emilia Romagna – hanno affermato il Presidente Sonia Ricci ed il direttore Andrea Renna – ci siamo messi fin da subito in contatto con l'Anbi regionale locale e di concerto abbiamo concordato la migliore linea per poter collaborare attivamente con le autorità locali, i servizi di protezione civile e tutte le organizzazioni coinvolte al fine di garantire la massima efficacia nell'affrontare l'allagamento. Un ringraziamento particolare a quanti si sono prodigati per queste attività". (Com)