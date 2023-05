Grecia: Tsipras rifiuta il mandato, “nessuna possibilità di formare governo”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader di Syriza-Alleanza progressista, Alexis Tsipras, ha rifiutato oggi il mandato esplorativo subito dopo averlo ricevuto dalla presidente della Grecia, Katerina Sakellaropoulou. Lo rende noto l’agenzia di stampa “Ana-Mpa”. Tsipras, rispondendo al suo “obbligo istituzionale”, ha spiegato al capo dello Stato ellenico di non aver voluto assumere il mandato perché “non c’è alcuna possibilità di formare un governo”. Come prevede la Costituzione, il prossimo e ultimo a ricevere da Sakellaropoulou l’incarico esplorativo sarà Nikos Androulakis, leader del Movimento per il cambiamento (Pasok), che si è attestato alle elezioni di domenica scorsa come terza forza parlamentare.(Gra)