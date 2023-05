Capaci: Schlein, ricordare oggi significa combattere la mafia ogni giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo 31 anni resta intatto il ricordo e si rafforza l'esempio di coraggio, integrità e tensione morale che costarono la vita a Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e agli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Non dimenticare quell'eredità oggi significa soprattutto agire tutte e tutti ogni giorno, ovunque, per combattere le mafie e difendere la nostra democrazia. Significa non sottovalutare mai l'infiltrazione mafiosa nell'economia ed elevare e rafforzare i presidi di legalità, giustizia sociale e trasparenza. Significa fare una battaglia culturale per estirpare l'omertà e contrastare la corruzione". Lo afferma la segretaria del Pd Elly Schlein, in occasione del 31mo anniversario della strade di Capaci.(Rin)