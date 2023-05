Ue: Borrell, felice di accogliere la Danimaca come nuovo membro Cooperazione strutturata permanente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Felice di accogliere la Danimarca come nuovo membro della Cooperazione strutturata permanente dell’Unione europea e alla prima riunione dell’Agenzia per la difesa dell’Ue. Lo ha scritto su Twitter l’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza Ue, Josep Borrell. “La Difesa europea ha bisogno di una forte Agenzia per la difesa europea”, ha spiegato Borrell, auspicando una cooperazione fruttuosa con le autorità danesi.(Beb)