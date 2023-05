Libia: premier Dabaiba annuncia visita in Italia nel mese di giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Governo di unità nazionale della Libia (Gun), Abdulhamid Dabaiba, visiterà l'Italia il prossimo mese di giugno. Lo ha annunciato lo stesso premier a capo dell’esecutivo basato a Tripoli e riconosciuto dalle Nazioni Unite, parlando ad un espositore italiano presso "Libya Build”, la maggiore fiera delle costruzioni e dell’edilizia del Nord Africa, sospesa dal 2014 al 2021 a seguito degli eventi bellici in Libia, inaugurato ieri. Dabaiba, imprenditore e politico a capo di un’importante famiglia di Misurata con buone entrature nell’ex regime di Gheddafi, non ha specificato il calendario della visita in Italia, limitandosi a parlare del prossimo mese, secondo quanto riferisce il sito web d’informazione libico “Al Wasat”. La possibile visita del premier libico a Roma potrebbe portare al secondo incontro in pochi mesi con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che il 28 gennaio scorso era stata ricevuta a Tripoli dal capo del Gun. (segue) (Res)