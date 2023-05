© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per non dimenticare il sacrificio di chi lotta ogni giorno per la libertà e la democrazia, Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Vito Schifani, Antonio Montinaro e Rocco Dicillo. Così su Twitter il sottosegretario alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago, ha ricordato le vittime della strage di Capaci in occasione della Giornata della legalità che si celebra il 23 maggio. (Res)