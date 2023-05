Giappone: nucleare, esperti sudcoreani avviano ispezione a Fukushima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di esperti della Corea del Sud è impegnato in una ispezione a Fukushima, sito del disastro nucleare del 2011, in vista dello scarico dell'acqua decontaminata nell'Oceano. La delegazione coreana di 21 esperti guidata dal presidente della Commissione per la sicurezza nucleare coreana Yoo Guk-hee ha incontrato funzionari del gestore della centrale nucleare, Tokyo Electric power Co., del ministero dell'Industria giapponese e dell'Agenzia per la regolamentazione nucleare. Gli esperti coreani osserveranno il funzionamento del sistema Alps utilizzato per la decontaminazione e lo stoccaggio dell'acqua che negli anni si è infiltrata nel sito dell'incidente nucleare. Il Giappone ha autorizzato le attività degli esperti coreani per dimostrare la trasparenza dei piani e delle procedure di scarico dell'acqua. Il primo ministro della Corea del Sud, Han Duk-soo, ha incontrato la scorsa settimana il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), Rafael Grossi, col quale ha discusso i piani del Giappone. Il primo ministro ha chiesto che l'Aiea continui a coinvolgere la Corea del Sud nelle attività di supervisione. Han ha ribadito la posizione della Corea del Sud, secondo cui lo smaltimento dell'acqua di Fukushima deve avvenire sulla base criteri scientifici e degli standard internazionali.(Git)