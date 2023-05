Mozambico: violenze, l'amministrazione chiude le spiagge della capitale di notte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della capitale mozambicana Maputo hanno deciso di chiudere le spiagge della città dalle ore 19 alle 5 del mattino, come misura per prevenire aggressioni ed altre forme di criminalità. Lo ha annunciato ai media l'assessore al Turismo, Leonel Matsumane, spiegando che per ogni attività da svolgere nel periodo del coprifuoco “deve essere presentata una richiesta e assegnata una squadra per monitorare le attività”. La misura è la risposta decisa dall'amministrazione comunale all'aumento di atti di violenza a Maputo, in particolare di stupri e omicidi spesso commessi sulle spiagge di notte. Fra le novità c'è l'istituzione di un posto di polizia nella spiaggia della Costa do Sol, popolare luogo di balneazione, feste ed altre attività sociali e sportive. (Res)