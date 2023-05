Rifiuti: Gualtieri, da nuova segreteria c'è sostegno su termovalorizzatore Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito al termovalorizzatore da parte della nuova segreteria del Partito democratico "io ho percepito sostegno perché il Pd in Parlamento ha votato contro" alla mozione che chiedeva la revoca dei poteri commissariali in capo al sindaco di Roma per il Giubileo, in materia di rifiuti. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenuto nel corso della trasmissione Mattino Cinque. "Ci sono alcune zone in cui i termovalorizzatori sono stati fatti prima dell'indifferenziata - ha proseguito -. Ma un conto è dire che il termovalorizzatore deve essere limitato alla quota dell'indifferenziata, che è giustissimo, un conto è dire che dove non ci sono impianti i rifiuti vanno mandati in discarica", ha aggiunto. Nei confronti dell'impianto "che serve a ridurre le emissioni" da parte del Pd "c'è pieno supporto", ha concluso il sindaco di Roma. (Rer)