Energia: ministro romeno Popescu, vogliamo rifornire completamente la Moldova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania vuole rifornire completamente la Moldova con energia e gas naturale. Lo ha detto il ministro dell'Energia romeno, Virgil Popescu, all'Energy Intelligence Forum, sottolineando che la scorsa settimana è stato firmato un memorandum sul rafforzamento della cooperazione energetica tra i due Paesi. Interpellato sul rapporto con la Moldova, dal punto di vista energetico, Popescu ha sottolineato che "è una priorità per noi, sia a livello di fornitura di gas naturale che di energia elettrica". "Per quanto riguarda il gas naturale, abbiamo il gasdotto Iasi-Ungheni-Chisinau. Stiamo studiando l'aumento della capacità di interconnessione attraverso questo gasdotto. Siamo in fase avanzata con il progetto Suceava-Balti, una linea a 400 kV per collegare direttamente la Moldova con la Romania”, ha aggiunto il ministro. “Abbiamo due opzioni per il finanziamento, REPowerEU o il Fondo per la modernizzazione”, ha sottolineato Popescu.(Rob)