Arabia Saudita-Yemen: ministro Difesa riceve capo Consiglio presidenziale Al Alimi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa dell’Arabia Saudita, il principe Khalid bin Salman, ha ricevuto il capo del Consiglio presidenziale dello Yemen, Rashad al Alimi, e alcuni membri del consiglio. Lo ha riferito l’agenzia di stampa saudita “Spa”. In questa occasione, il ministro della Difesa ha ribadito il continuo sostegno di Riad al consiglio presidenziale dello Yemen e agli sforzi dell'inviato delle Nazioni Unite, Hans Grundberg, per raggiungere una soluzione politica globale e sostenibile che favorisca la pace nel Paese. Al Alimi e i membri del consiglio hanno espresso il loro apprezzamento per gli sforzi dell'Arabia Saudita, compreso il suo sostegno economico, allo sviluppo e di soccorso, e il suo impegno per alleviare le sofferenze del popolo yemenita. Durante il colloquio, i due hanno anche elogiato il ruolo del Regno nel cessate il fuoco e nel rilancio del processo politico, nonché nel raggiungimento di una soluzione politica globale e sostenibile nello Yemen. (segue) (Res)