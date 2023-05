Roma: Gualtieri, dopo blitz a Fontana Trevi buttati 300 litri di acqua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Per il ripristino della Fontana di Trevi dopo il blitz degli ambientalisti "abbiamo dovuto buttare 300 litri di acqua, è una fontana a riciclo". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenuto nel corso della trasmissione Mattino Cinque. "Penso che sia una forma di protesta sbagliata - ha spiegato Gualtieri -. La causa è giusta. E' giusto sottolineare l'importanza e il contrasto al cambiamento climatico ma con questo tipo di protesta non solo si rischiano di danneggiare monumenti preziosissimi ma si costringono le amministrazioni a interventi costosissimi - ha aggiunto -. Associare una causa importante a forme di protesta che non riscuotono simpatia nella gente, rischia di fare un danno alla causa ambientalista", ha concluso.(Rer)