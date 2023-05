Spagna: a Valencia trilaterale con ministri Esteri di Romania e Polonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà oggi a Valencia un incontro trilaterale tra i ministri degli Esteri di Spagna, Romania e Polonia, in un nuovo formato che coinvolge i tre Paesi per rafforzare la cooperazione "a livello Ue e Nato". I ministri Jose Manuel Albares, Bogdan Aurescu e Zbigniew Rau. L'ordine del giorno della riunione inaugurale includerà le priorità della presidenza spagnola del Consiglio dell'Unione Europea, i prossimi due Vertici della Comunità politica europea, a Chisinau il primo giugno, e a Granada il 5 ottobre, oltre alla resilienza strategica dell'Unione europea, l'allargamento dell'Ue, le questioni migratorie, il consolidamento dell'area Schengen, la cooperazione in materia di sicurezza energetica. (Spm)