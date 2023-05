Laos-Russia: Medvedev discute cooperazione militare con ministro Difesa Tyannalat

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitrij Medvedev ha avuto oggi un incontro con il ministro della Difesa del Laos, Tyansamon Tyannalat. Come ha riferito l'agenzia di stampa "Ria Novosti", al centro dell'incontro che si è tenuto a Vientiane la cooperazione nell'area militare. "I nostri Paesi sono legati da relazioni veramente amichevoli, di sostegno reciproco e cooperazione, in particolare per quanto riguarda il settore militare. Attualmente stiamo attivamente rafforzando la cooperazione militare", ha osservato Tyannalat. (Rum)