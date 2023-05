Maglie: Calderoli, giornalista autorevole e libera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono addolorato per la scomparsa prematura di Maria Giovanna Maglie, una grande giornalista, autorevole e indipendente, che ha dato tanto alla nostra informazione, raccontando in prima linea gli orrori delle guerre e delle dittature, affrontando inchieste difficili, non girandosi mai dall'altra parte su temi scomodi e divisivi. Lo afferma Roberto Calderoli, ministro per gli Affari Regionali e l'Autonomia. "Non a caso - prosegue - proprio lei aveva anche raccontato, da scrittrice, un'altra donna con la schiena dritta e la testa alta come lei e un'altra voce libera e controcorrente come Oriana Fallaci: in questo momento le immagino insieme, lassù".(Rin)