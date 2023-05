Romania: ministro Energia, vogliamo produrre 10 GW da fonti rinnovabili entro il 2027

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania vuole raggiungere una quota di produzione di 10 GW da fonti energetiche rinnovabili entro il 2027 e nei prossimi due o tre anni verranno immessi nel sistema altri 3 GW. Lo ha annunciato il ministro dell'Energia romeno, Virgil Popescu, all'Energy Forum presso Financial Intelligence. "Nel mese di giugno completeremo la valutazione e la firma dei contratti per i quasi 3 GW di energia rinnovabile, solare ed eolica, attraverso il Pnrr. Abbiamo molti progetti, in totale quasi 3 GW di energia rinnovabile. Ciò significa che, nei prossimi due o tre anni, avremo altri 3 GW installati nel sistema", ha affermato Popescu ricordando che è iniziata la costruzione della centrale a gas naturale da 1.700 MW nel sito di Mintia (ovest della Romania). "Siamo in leggero ritardo all'Oltenia Energy Complex, ma sono convinto che recupereremo per la centrale a gas e il parco fotovoltaico da 747 MW. Ma senza un potenziamento del sistema di trasmissione e un potenziamento del sistema di distribuzione, tutti gli sforzi che facciamo non sono vani, ma saranno ritardati perché c'è bisogno di investimenti nel sistema di trasmissione", ha aggiunto il ministro (Rob)