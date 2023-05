Maglie: Lega, addio a giornalista acuta e intelligente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Addio a Maria Giovanna Maglie. Con lei se ne va una giornalista acuta e intelligente, una donna forte e libera. Ci mancheranno le sue opinioni fuori dal coro, il suo sguardo attento, capace di analizzare in profondità ogni cosa. Condoglianze alla famiglia. Lo sottolinea in una nota i componenti della Lega in Vigilanza Rai: Giorgio Bergesio, Ingrid Bisa, Stefano Candiani, Elena Maccanti, Tilde Minasi ed Elena Murelli. (Rin)