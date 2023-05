Droga: piazza di spaccio in Penisola sorrentina, 33 misure cautelari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Carabinieri del Comando provinciale di Napoli hanno eseguito un'ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal gip di Torre Annunziata, su richiesta della locale Procura, nei confronti di 33 persone gravemente indiziate di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti. L'ordinanza è stata emessa nei confronti degli stessi indagati già destinatari di un precedente provvedimento relativo a reati analoghi, eseguito il 13 dicembre 2022 e successivamente annullato dal Tribunale del Riesame. Per 9 indagati è stata disposta la custodia cautelare in carcere, per 13 gli arresti domiciliari (di cui 7 con braccialetto elettronico), per 7 il divieto di dimora in provincia di Napoli e per 4 l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Le indagini condotte dai Carabinieri della compagnia di Sorrento e coordinate dalla Procura di Torre Annunziata hanno consentito di accertare l'esistenza di una importante piazza di spaccio di droga nel centro di Vico Equense, utilizzata per la distribuzione della droga nei diversi comuni della Penisola sorrentina. Sono stati identificati i fornitori di droga operativi nel rione Penniniello di Torre Annunziata, nell'area stabiese e nel centro di Napoli, dai quali i pusher acquistavano la droga da rivendere in Penisola sorrentina. Le misure cautelari sono state eseguite nei confronti di 31 dei 33 indagati: due degli indagati, il primo destinatario degli arresti domiciliari e il secondo del divieto di dimora in provincia di Napoli, non sono stati rintracciati in quanto si trovano all'estero. (Ren)