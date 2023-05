Roma: Gualtieri, per stadio auspico inizio lavori a fine 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Per quanto riguarda lo stadio dell'As Roma a Pietralata "stiamo rispettando la tabella di marcia" e "si potrebbero iniziare i lavori addirittura alla fine del 2024, poi ci vorranno un paio di anni". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenuto nel corso della trasmissione Mattino Cinque. "L'obiettivo è che sia pronto per il 2027, ovvero per il centenario della Roma - ha spiegato -. Stiamo rispettando la tabella di marcia, anche se c'è ancora tanto ancora da fare". Dopo il voto in Aula Giulio Cesare "adesso siamo nella fase in cui deve arrivare il progetto definitivo - ha aggiunto Gualtieri -. Con tutto questo si potrebbero iniziare i lavori addirittura a fine del 2024 e poi ci vorranno un paio di anni. Penso che spesso ci si nasconde dietro al fatto che c'è sempre qualcuno di contrario, ma io ho constatato che se si ragiona bene, si ponderano le decisioni e poi si dimostra determinazione, la stragrande maggioranza delle persone sono favorevoli", ha concluso. (Rer)