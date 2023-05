Capaci: Calandrini (Fd'I), lotta alla mafia coinvolge tutta Italia, la memoria non si affievolisca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi "è necessario ricordare e divulgare in ogni modo e a gran voce quanto successe 31 anni fa. L'ignobile strage mafiosa che uccise il giudice Giovanni Falcone, sua moglie Francesca e i tre uomini della scorta: Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro". Lo dichiara il senatore Nicola Calandrini, presidente della commissione Bilancio. "La lotta alla mafia ma più in generale alla malavita organizzata, non rappresenta una pagina di storia e l'arresto di Matteo Messina Denaro lo dimostra. La malavita organizzata ha cambiato in parte veste, è diventata ancor più subdola e per questo ancor più pericolosa. Non è un problema regionale ma nazionale. Bisogna instillare in ogni italiano quei principi di legalità, rispetto per la propria nazione e la propria comunità, che rappresentano la prima e più potente arma per combattere la criminalità organizzata, che deve essere considerata un male da combattere e dal quale tenersi lontano, sotto ogni punto di vista", conclude.(Rin)