Cultura: Mic, on line il bando per piccoli musei non statali, stanziati due milioni di euro

- La Direzione generale Musei del ministero della Cultura ha pubblicato un avviso per il riparto del fondo per il funzionamento dei piccoli musei, così come determinato per una dotazione di due milioni di euro dal ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, con il decreto ministeriale n. 145/2023 e previsto dalla legge di Bilancio 2020. Lo riferisce il Mic in una nota, spiegando che possono presentare domanda i musei regionali, provinciali, civici o privati, in possesso dei requisiti previsti dal bando, che siano gestiti da soggetti pubblici o da Enti del terzo settore e organizzazioni non profit, e che non sono stati destinatari, nell’ultimo biennio, di contributi o finanziamenti statali ad eccezione dei contributi di cui al decreto del ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo n. 451 dell'8 ottobre 2020 e di cui al decreto del ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo 28 gennaio 2021, rep. n. 62 e che siano “Piccolo museo” ai sensi del decreto n. 145/2023, dovendosi intendere per tale un’istituzione permanente aperta al pubblico, senza scopo di lucro e al servizio della società che effettua ricerche, colleziona, conserva, interpreta ed espone il patrimonio materiale e immateriale, avente entrate non superiori a 20 mila euro. Non concorrono al raggiungimento del limite di cui al primo periodo le entrate destinate alle spese per il personale. Le domande potranno essere presentate entro e non oltre le ore 12.00 del 16 giugno 2023. (Com)