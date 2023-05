Capaci: Tajani, con ricordo vittime insegniamo a giovani rispetto per la giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Antonio Montinaro, Rocco Dicillo, Vito Schifani: con il loro ricordo insegniamo ai giovani il rispetto per la giustizia. Lo ha scritto su Twitter il ministro degli Esteri Antonio Tajani in occasione dell'anniversario della strage di Capaci e della Giornata della legalità che si celebra il 23 maggio. "La mafia si combatte ogni giorno percorrendo la via della legalità che questi eroi ci hanno indicato con il loro sacrificio", ha scritto Tajani. (Res)