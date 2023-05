Moldova: presidente Sandu, Putin sarà arrestato se entrerà nel nostro territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Moldova sono pronte ad arrestare il presidente russo Vladimir Putin, qualora provasse a entrare nel Paese. Lo ha detto la presidente moldava Maia Sandu, in un'intervista a "Euronews Romania". Sandu ha ricordato come la Moldova sia firmataria dell'accordo della Corte penale internazionale, che ha emesso un mandato di cattura nei confronti di Putin. La presidente ha poi ricordato come attualmente la Moldova non sia in pericolo, poiché la guerra iniziata dalla Russia "è oltre confine". "Adesso non c'è alcun rischio di invasione militare per la Moldova, grazie all'Ucraina che tiene l'esercito russo lontano dai nostri confini. Ma stiamo affrontando tentativi da parte della Russia di destabilizzare il nostro Paese. Abbiamo parlato di questi tentativi qualche mese fa. Fortunatamente, le nostre istituzioni sono riuscite a difendere il Paese e stiamo diventando sempre più resilienti", ha detto Sandu. La presidente ha poi sottolineato che, per la prima volta dall'indipendenza, la Moldova, ad eccezione della Transnistria, non consuma gas russo. (Rob)