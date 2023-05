Portogallo: riprese le ricerche della piccola Madeleine McCann, scomparsa nel 2007

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia portoghese ha ripreso questa mattina le ricerche nella diga di Arade, nel distretto di Faro, relative alla scomparsa di Madeleine McCann, avvenuta nel 2007, quando la bambina inglese aveva solo tre anni. L'operazione nasce da un ordine di indagine europeo indirizzato dalle autorità tedesche al Portogallo e si concentra sulla diga di Arade, situata a circa 50 chilometri da Praia da Luz, il luogo in cui la bambina scomparve nel maggio 2007 mentre era in vacanza con i genitori. Il luogo era frequentato da Christian Brueckner, sospettato della scomparsa della piccola Maddie e che sta scontando una condanna a Kiel, in Germania, per un altro reato. (Spm)