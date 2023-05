Ue: ministro Esteri croato, contrari a voto a maggioranza qualificata su politica estera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Croazia non sostiene la proposta, all'interno dell'Unione europea, di sostituire in alcune questioni di politica estera il processo decisionale consensuale con il processo decisionale a maggioranza qualificata. Lo ha affermato il ministro degli Esteri croato Gordan Grlic Radman, ripreso dall'agenzia di stampa "Hina". "La Croazia non è favorevole a questa proposta, ma ciò non significa che non sia favorevole all'unità dell'Ue", ha detto Grlic Radman, il quale ha sottolineato che il metodo del consenso è "l'unica leva che garantisce agli Stati più piccoli come la Croazia di non essere messi in minoranza e di partecipare equamente alle decisioni importanti per la sicurezza nazionale e l'interesse nazionale". Su iniziativa della Germania, nove membri dell'Ue hanno formato all'inizio di maggio un gruppo che sostiene che alcune questioni di politica estera siano decise a maggioranza qualificata invece che all'unanimità, e ciò in ragione delle difficoltà di armonizzare la politica di tutti gli Stati membri nei confronti dell'aggressione russa contro l'Ucraina. (Seb)