- Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, si è recato al fronte per congratularsi con i militari in occasione della giornata del Corpo della fanteria di marina. Lo ha reso noto lo stesso Zelensky sul proprio canale Telegram. "Oggi sono qui per congratularmi con i nostri militari per la giornata del Corpo della fanteria di marina ucraina. Gloria a tutti coloro che difendono il Paese", ha scritto Zelensky.(Kiu)