Diifesa: conclusa la partecipazione alla XXXV edizione del Salone del Libro di Torino

23 luglio 2021

- Con gli ultimi eventi presentati ieri dalle Forze Armate presso il padiglione Oval del Lingotto Fiere (Stand W74), la Difesa ha concluso la sua partecipazione alla XXXV edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino. Diverse migliaia di visitatori, tra i circa 215 mila complessivi, hanno affollato lo stand della Difesa per conoscere le offerte editoriali delle Forze armate. I temi affrontati dalle Forze Armate e dallo Stato Maggiore della Difesa hanno spaziato dall'innovazione tecnologica fondamentale per affrontare le nuove sfide dei moderni scenari operativi alle proprie radici storiche e culturali. In particolare, nel corso della kermesse lo stand dello Stato maggiore della Difesa ha ospitato la presentazione da parte del sottosegretario di Stato per la Difesa, Isabella Rauti, del volume "Donne, pace e sicurezza". La XXXV edizione del Salone Internazionale del Libro ha visto anche la presentazione del volume storico - documentale "Carlo Alberto dalla Chiesa. Soldato, Carabiniere, Prefetto", alla cui realizzazione ha contribuito lo Stato Maggiore della Difesa insieme al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e alla Struttura di missione anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali e internazionali. Nel corso della conferenza stampa di chiusura, il direttore del Salone del Libro, Nicola Lagioia, nell’esprimere soddisfazione per le numerose presenze che hanno affollato gli stand espositivi, ha dato appuntamento alla prossima edizione che si terrà dal 9 al 13 maggio 2024. (Com)