Capaci: Salvini, lotta prosegue in ricordo di questi eroi, cancro mafioso non vincerà mai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- La memoria di quel terribile 23 maggio 1992 in cui l’Italia si fermò di fronte alla strage di Capaci, all'orribile assassinio di GiovanniFalcone, di sua moglie Francesca Morvillo, degli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro “è viva in noi”. Lo scrive su Twitter il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini. “Questi eroi italiani – prosegue Salvini – non saranno mai dimenticati. Il loro esempio risuona in noi ogni giorno, il loro sacrificio va tramandato alle nuove generazioni. La lotta prosegue nel loro ricordo, il cancro mafioso non vincerà mai”. (Rin)