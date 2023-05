Imprese: Labriola (Tim, dobbiamo cambiare le regole dell'industria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quella che si è abbattuta sulle telecomunicazioni è la tempesta perfetta, ma noi siamo ottimisti. Anche sul prossimo Consiglio di amministrazione. Dal secondo trimestre il margine operativo lordo italiano tornerà positivo. Abbiamo un piano per ridurre quel debito che ora ci impedisce di definire chiare strategie industriali, e un progetto per richiedere un adeguamento delle tariffe. Le differenze di vedute con gli azionisti rappresentano solo una dialettica fisiologica, mentre il dialogo con il governo sta funzionando molto bene". Lo ha detto in una intervista a "Milano finanza" l'amministratore delegato di Tim, Pietro Labriola. Nelle ultime settimane giganti come BT e Vodafone hanno annunciato ristrutturazioni ed esuberi. Tira un'aria sempre più pesante per tutta l'industria: "Sì, e questa situazione deve cambiare velocemente. Non si può immaginare il futuro guardando al passato. Il regolatore guida guardando lo specchietto retrovisore. Devono cambiare le regole. Cominciamo dalla concorrenza: con 60 milioni di abitanti non c'è spazio per cinque operatori. In Europa abbiamo spinto la competizione a livelli irrazionali. Ci ritroviamo con 120 operatori mentre in Usa, Cina, India o Brasile ne hanno tre. Questo ha contenuto le tariffe, ma ora è il momento di cambiare". Aumenteranno i prezzi: "Sì, sia per il fisso che per il mobile. Tutti gli operatori europei stanno riuscendo ad inserire clausole di adeguamento automatico all'inflazione. In Italia abbiamo difficoltà a far passare questa logica. Ma con l'inflazione che vola è come rincorrere Marcel Jacobs con le infradito". (segue) (Res)