Ambiente: Fontana, la Pianura Padana è un unicum

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, oggi e domani sarà a Bruxelles con i governatori di Veneto e Piemonte e a un rappresentante dell'Emilia Romagna per sensibilizzare Commissione e Parlamento su costi e oneri insostenibili che la nuova direttiva Ue sulla qualità dell'aria comporterebbe per le regioni della pianura padana. Non è però sostenibile il fatto che la Lombardia, locomotiva del paese, dispensi ai suoi cittadini l'aria più irrespirabile, secondo i parametri nazionali ed europei, tanto da avere 3 procedure di infrazione Ue in corso: "Non è lombardo il problema - spiega Fontana al "Sole 24 Ore" - ma dell'intero bacino padano ed è fisico, geografico e morfologico. Questa è la verità, non che la Lombardia sia cialtrona e non faccia il suo dovere. Basta un'occhiata ai dati. Abbiamo avuto due condanne Ue per infrazione e una procedura ancora pendente. Però negli ultimi 15 anni le concentrazioni di inquinanti si sono ridotte del 39 per cento annuo per il PM10, del 40 per il PM2.5 e del 45 per il NO2". Oltre due terzi delle stazioni, tuttavia, "non riescono a rispettare, per il PM10, la soglia massima dei 35 giorni di superamento concessi dalle norme Ue. Il 2023 però è iniziato bene: finora niente sforamenti. Puntiamo a rispettare tutti i limiti entro il 2025, come previsto dal piano regionale Pria". (segue) (Res)