Ambiente: Fontana, la Pianura Padana è un unicum (2)

- La mobilitazione delle regioni del Nord contro la revisione della direttiva Ue ha due ragioni: "La criticità del bacino padano non dipende solo dalle emissioni atmosferiche, che in Lombardia in termini procapite sono tra le più basse d'Europa, ma dalle sue condizioni orografiche e climatiche che favoriscono accumulo e ristagno d'aria impedendo il rispetto dei limiti". Quanto alla seconda ragione, "anche utilizzando le migliori tecnologie disponibili, veicoli a zero emissioni, impianti di riscaldamento 'puliti', gestione ottimale di allevamenti e reflui zootecnici, vista la struttura padana le nuove soglie proposte dalla direttiva Ue di fatto ci costringerebbero a ridurre del 75 per cento il numero di veicoli circolanti, attività industriali e impianti di riscaldamento e del 60 per cento gli allevamenti". Un prezzo proibitivo. Convincerà Bruxelles della specificità padana: "Lo speriamo. Covid e lockdown, del resto, hanno fornito la riprova. Tutto era fermo. Ma l'inquinamento è calato meno del 3 per cento, irrisorio. Perché se non arriva il vento, tutto ristagna. In Europa crescono i dubbi sui ritmi della transizione verde per oneri e costi insostenibili per industria e competitività di sistema". (segue) (Res)