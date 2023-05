Ambiente: Fontana, la Pianura Padana è un unicum (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nonostante l'Europa - osserva il presidente - produca solo il 10 per cento dell'inquinamento mondiale, siamo qui a massacrarci, ad annientarci su obiettivi a dir poco impervi. Con quali risultati? Certo, i target vanno raggiunti ma con gradualità e razionalità alla luce della loro sostenibilità socioeconomica e ambientale". Quanto agli altri dossier critici in gioco a Bruxelles: "Lo stop ai motori termici entro il 2035, una follia. In Lombardia avrebbe cancellato 40.000 posti di lavoro. A che pro? Per legarci mani e piedi alla Cina su una soluzione tecnologica che non sarà quella del futuro. Non credo che un mezzo vada costretto a trasportare quintali di peso in più per alimentarsi. Per i camion elettrici metà carico sarebbero le batterie. Con problemi di smaltimento e caricamento". "Bisogna guardare a più soluzioni, biocarburanti, idrogeno, etc. Oggi - conclude Fontana - una drastica scelta unica non ha senso. Putin poi ci ha insegnato i rischi del fornitore o della tecnologia unica". (Res)