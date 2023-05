Energia: Scaroni (Enel), sul gas comprato a Mosca avevo il via libera del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Enel, Paolo Scaroni, in una intervista a "Repubblica" spiega che lo storico rapporto tra Eni e la Russia, che lui ha vissuto tra il 2005 e il 2014, quando era amministratore delegato di Eni, era una consuetudine in Europa. Scaroni ha visto il presidente russo l'ultima volta "a Triste nel 2013, con l'allora primo ministro Enrico Letta, quando Putin venne in Italia per il Forum italo russo a cui parteciparono tante imprese italiane tra cui Eni. Fu un incontro ufficiale, come tutti gli altri in cui ho visto Putin". Poi non si sono più sentiti, nemmeno con Aleksej Miller l'amministratore delegato di Gazprom: "No. Non ero amico di Putin. E nemmeno di Miller. Erano partner commerciali dell'Italia come lo erano di tutti i principali Paesi europei. Pensavo che fossero fornitori affidabili, come lo pensava Angela Merkel e il cancelliere austriaco". Sui tanto criticati contratti con Gazprom, però, che hanno legato l'Italia alla Russia per 35 anni con forniture di gas fino al 40% dell'import nazionale, andati poi in arbitrato, c'è la sua firma: "Entro in Eni nel 2005 e appena arrivato mi trovo sul tavolo il rinnovo del contratto con Gazprom. C'era una bozza, siglata dal precedente management, che era sotto la lente dell'Antitrust che ne lamentava la scarsa reciprocità essendo troppo sbilanciata a favore della parte russa. Dopo aver rinegoziato il contratto a nostro favore, lo porto in consiglio di amministrazione perché superava i 10 anni, e riguardava 22 miliardi di metri cubi, circa il 30 per cento del consumo italiano che era di 70 miliardi di metri cubi". (segue) (Res)