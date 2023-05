Energia: Scaroni (Enel), sul gas comprato a Mosca avevo il via libera del governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scaroni comunque lo ha approvato, non si è opposto: "La Russia vende gas all'Europa, e all'Italia, dagli anni Sessanta. Lo ho approvato, perché era nell'interesse di Eni e perché l'ha condiviso il governo italiano. Nel corso del 2006, tutte le società energetiche europee, da Eon a Gaz De France, hanno esteso i loro contratti con la Russia". "La Russia - racconta l'ex amministratore delegato - era considerata più affidabile di altri fornitori, per esempio della Libia di Gheddafi. A quell'epoca il gas lo compravamo in piccole quantità dalla Norvegia e dall'Olanda, molto da Algeria, Libia e Russia". Si può fare affari con tutti: "Quando una società lavora nel settore del gas, il suo obiettivo è avere il gas più sicuro al prezzo più basso, rispettando eventuali sanzioni. La Russia era considerata affidabile e non c'erano sanzioni nei suoi confronti, né da parte dell'Unione Europea né da parte dei nostri alleati Nato". Due anni dopo il contratto, però, nel 2008, Putin invade la Georgia e scoppia la prima crisi del gas. Forse già allora si poteva capire di che pasta fosse fatto: "La Georgia era una vicenda remota: nessun Paese ha cambiato posizione in seguito a quegli avvenimenti. E nessuno immaginava poi che Putin avrebbe invaso l'Ucraina". (segue) (Res)