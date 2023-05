Manzoni: Lollobrigida, lo scrittore era un patriota e difendeva la famiglia.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chi, in serata, non esita a scorgere un significato politico dietro il richiamo di Mattarella a Milano si scontra con il silenzio di Palazzo Chigi. Nessun commento. Perché le affermazioni del Capo dello Stato si rispettano e basta. Il ministro della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida, in una intervista a "Repubblica" esclude che possa esserci lui nella mente del presidente Mattarella ma non si esime dall'esprimere un proprio giudizio, parlando di Alessandro Manzoni. 'La persona, non l'etnia, ha diritto di protezione', afferma Mattarella. Il ministro, nei giorni scorsi, aveva additato il rischio di 'sostituzione etnica' e poi aveva parlato di 'etnia italiana da tutelare'. "Io credo - spiega Lollobrigida - che il Presidente, se avesse voluto riferirsi a me, avrebbe fatto in modo che lo sapessi prima. Il 24 maggio sarò a una cena di Stato al Quirinale. Ci sarà anche il presidente dell'Angola: parleremo dell'emergenza alimentare". "Io - continua - ascolto sempre con deferenza le parole del presidente della Repubblica, come quelle del Papa. Non penso che vadano interpretate. Altrimenti rischieremmo di strumentalizzarle". Le possiamo leggere, però: "Io posso solo citare la figura di Alessandro Manzoni, cui il presidente Mattarella si è ispirato ieri in occasione del 150mo anniversario della morte. C'è stato un autore italiano, come colui che ha scritto i Promessi sposi, che più ha trasmesso il concetto di matrimonio e dunque di famiglia?". (segue) (Res)