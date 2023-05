Manzoni: Lollobrigida, lo scrittore era un patriota e difendeva la famiglia. (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dello Stato ha detto pure che 'la triade Dio, Patria e famiglia', in contrapposizione ai principi della Rivoluzione francese, ovvero Libertà, eguaglianza, fraternità, è una 'cesura eccessivamente schematica': "Mi limito a dire che 'Dio, Patria e famiglia' è un motto mazziniano". In realtà la questione è controversa anche fra gli storici. Mattarella, ad ogni modo, condanna i populismi e i 'nazionalismi esasperati': "Non commento le parole del presidente della Repubblica. Posso parlarle ancora di Manzoni. C'è una passo di una sua poesia, Marzo 1821, che ricordo a memoria. L'Italia, per Manzoni, è 'una d'arme, di lingua, d'altare, di memorie, di sangue e di cor'. C'era un forte contenuto patriottico nelle sue opere". Però le affermazioni del ministro sulla difesa dell'etnia italiana non smettono di fare discutere. "Esistono autori che hanno affermato e difeso l'identità italiana. Si vuole discutere pure la tutela dell'identità? Ma quando mi soffermo io su questi temi, ormai, c'è sempre un attacco. Non ho mai parlato di razza ma di etnia, vista come raggruppamento che vede una lingua comune. Una collega del Pd, l'altro giorno, mi contestava pure l'uso della parola 'ceppo'. Devo ricordare che anche Berlinguer parlava di Trieste e di cosa rappresentasse quella città in termini etnici?", ha concluso Lollobrigida. (Res)