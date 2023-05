Russia: governatore di Belgorod, proseguono attività per neutralizzare sabotatori ucraini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella regione di Belgorod proseguono le attività volte a neutralizzare un gruppo di ricognizione e sabotaggio ucraino penetrato ieri nel territorio russo. Lo ha reso noto su Telegram il governatore regionale di Belgorod, Vjacheslav Gladkov. Il funzionario ha chiesto i residenti che hanno lasciato ieri la città di Grajvoron di evitare di rientrare data la situazione attualmente in corso per motivi di sicurezza. Inoltre, Gladkov ha riferito che una donna di 82 anni è morta nel corso dell'evacuazione, la causa della morte rimane ancora da chiarire. Secondo le ultime informazioni, nei villaggi dove si trovano i sabotatori, potrebbero esserci due civili feriti. "Le forze di sicurezza non sono riuscite a raggiungere i civili. Questo è il compito numero uno di questa mattina. Spero che vengano evacuati il più rapidamente possibile e trasferiti in una struttura sanitaria", ha concluso Gladkov. (Rum)