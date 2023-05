Germania: Kiesewetter (Cdu), fornire missili da crociera all’Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Deputato dell’Unione cristiano-democratica (Cdu) al Bundestag, Roderich Kiesewetter ha esortato il governo tedesco ha fornire missili da crociera Taurus all’Ucraina, impegnata a respingere l’invasione russa. Intervistato dal gruppo editoriale Rnd, l’esponente del principale partito di opposizione in Germania ha affermato che i partner dell’ex repubblica sovietica devono trasferirle ogni aiuto militare necessario e “consentito dal diritto internazionale”. Per esempio, i Taurus che, con una gittata di 500 chilometri, potrebbero essere “un contributo molto utile dalla Germania”. Questi missili “ad alta precisione” consentirebbero alle Forze armate ucraine di “attaccare l’infrastruttura militare russa molto oltre la linea del fronte”. Secondo l’esponente dei popolari, i Taurus aumenterebbero “la potenza di combattimento” dell’ex repubblica sovietica, rendendo più realistica una sua controffensiva coronata dal successo. In passato, la Germania ha acquistato 600 Taurus, di cui soltanto 150 sono attualmente operativi. Per Kiesewetter, utilizzare questi missili in Ucraina avrebbe “molto più senso” che tenerli nei depositi delle Forze armate tedesche (Bundeswehr). (Geb)