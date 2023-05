Qatar-Bangladesh: premier Hasina in visita a Doha

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima ministra del Bangladesh, Sheikh Hasina, è in visita a Doha per partecipare al Forum economico del Qatar, evento di tre giorni che si apre oggi. La premier, invitata dall’emiro Tamim bin Hamad al Thani, è giunta ieri e nella giornata odierna sarà presente alla sessione di apertura; inoltre, parlerà agli studenti dell’Università del Qatar e incontrerà separatamente il sottosegretario all’Energia qatariota, Saad bin Sherida al Kaabi, e il ministro degli Investimenti dell’Arabia Saudita, Khalid A. al Falih. Domani la leader bengalese interverrà al Forum e visiterà l’Accademia Awsaj. Il suo rientro a Dacca è in programma il 25 maggio. Come ha reso noto il suo segretario stampa, Ihsanul Karim, Hasina è accompagnata da una delegazione comprendente, tra gli altri, il ministro dei Trasporti, Obaidul Quader, e il sottosegretario per l’Aviazione civile e il turismo, Mohammed Mahbub Ali. (Inn)