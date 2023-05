Maltempo: alle 11 il Cdm con i primi provvedimenti a sostegno delle popolazioni colpite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà oggi alle ore 11 a palazzo Chigi una nuova riunione del Consiglio dei ministri, chiamato a prendere i primi urgenti provvedimenti a sostegno delle zone alluvionate dell’Emilia-Romagna e, in alcuni tratti, anche di Marche e Toscana. Oltre alla rimodulazione dell’ordinanza di Protezione civile che aveva dichiarato già nei giorni scorsi lo stato di emergenza, con l’estensione del perimetro della relativa area, all’ordine del giorno del Cdm – come spiega palazzo Chigi – ci sarà un decreto-legge con i primi stanziamenti e con la sospensione o proroga dei termini fiscali, contributivi, giudiziari e di altro tipo. Le prime risorse, ha infatti spiegato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione del sopralluogo nelle zone alluvionate, “saranno per l’emergenza e per tutti i provvedimenti necessari ad esentare le aziende e i cittadini dal pagamento delle imposte”. Bisogna poi, ha aggiunto Meloni, “lavorare sugli indennizzi e sulla ricostruzione, ma questo richiede una stima completa e una semplificazione per quanto riguarda le procedure”. Il decreto del governo potrebbe valere almeno cento milioni, per garantire i soccorsi, gli interventi per le scuole, le strade provinciali, la messa in sicurezza dei Comuni dalle frane e i primi aiuti all’agricoltura. (segue) (Rin)