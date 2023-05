Maltempo: alle 11 il Cdm con i primi provvedimenti a sostegno delle popolazioni colpite (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Era stato lo stesso presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, a chiedere al governo, sin dalle primissime ore, il rinvio degli adempimenti fiscali per cittadini e imprese. E, proprio a questo fine, la Regione ha trasmesso all’esecutivo un primo elenco dei Comuni nei quali, a causa dell’alluvione o delle frane che si sono verificate in conseguenza, c’è l’oggettiva impossibilità di poter continuare a garantire il normale svolgimento delle attività produttive o la normale vita sociale della popolazione. L’elenco dei Comuni e delle singole località, che dovrà essere validato dal Dipartimento nazionale di Protezione civile, serve affinché chi vive e lavora in quei territori possa beneficiare della sospensione dei pagamenti relativi ad adempimenti fiscali, contributivi o simili che il governo si appresta a varare nel Consiglio dei ministri di oggi. Ci sarà poi la necessità di “rimborsi al cento per cento, perché c’è gente che ha perso tutto” e di “affrontare la ricostruzione materiale di ciò che di infrastrutturale ha ceduto”, aveva spiegato Bonaccini, ricordando che ci sono “oltre 600 strade interrotte, alcune distrutte, e oltre 300 frane attive". Al termine del Consiglio dei ministri, il presidente del Consiglio e i ministri aventi a vario titolo competenza per l’emergenza, incontreranno proprio il governatore dell’Emilia-Romagna, che sarà accompagnato da rappresenti delle parti sociali del territorio. (Rin)