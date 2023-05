Sardegna: continua in commissione l'iter per l'esame del Collegato alla Finanziaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attività della commissioni consiliari riprende da questa mattina con la seduta della commissione Lavoro e Cultura, presieduta da Sara Canu (Fdi), convocata per le ore 10. In programma l’audizione dell’assessore della Cultura Andrea Biancareddu che riferirà sugli emendamenti al Dl n.373 (Collegato alla Finanziaria). Sempre per oggi, ma alle 10.30, è stata convocata la commissione Governo del territorio, presieduta da Giuseppe Talanas (Forza Italia). All’ordine del giorno l’esame della Pl n.281 (Piras e più-Interventi a favore delle campagne antincendi-Coinvolgimento dei cacciatori nella prevenzione) sulla quale riferiranno l’assessore dell’Ambiente Marco Porcu, i direttori generali del Corpo forestale e della Protezione civile ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali confederali ed autonome. All’esame della commissione anche il Testo unico sull’edilizia abitativa. I lavori proseguiranno alle 16 e, se necessario, domani (segue) (Rsc)